FETÖ'nün örgüte yeni talimatı

Gazeteci-yazar Fatih Tezcan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu.



FETÖ'nün örgütüne verdiği yeni talimatı deşifre eden Tezcan bunu takipçileriyle paylaştı.



İşte Tezcan'ın yaptığı o açıklama;



Milleti CHP-HDP İttifakına hazırlıyoruz. Eleştiren AKP'lilere hemen her yerde değişik kelimelerle FETÖ ile yürüyenler kimdi diyoruz, Habur'da davul-zurna olayını, Apo'ya sayın, şehide kelle diyeni, Oslo görüşmelerini, çözüm sürecini hatırlatıyoruz.



FETÖ'nün örgüte talimatı bu.



“Milleti CHP-HDP İttifakına hazırlıyoruz. Eleştiren AKP'lilere hemen her yerde değişik kelimelerle FETÖ ile yürüyenler kimdi diyoruz, Habur'da davul-zurna olayını, Apo'ya sayın, şehide kelle diyeni, Oslo görüşmelerini, çözüm sürecini hatırlatıyoruz.”



FETÖ'nün örgüte talimatı bu. — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 21 Haziran 2018