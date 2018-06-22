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FETÖ'nün örgüte yeni talimatı

Fatih Tezcan FETÖ'nün örgüte verdiği yeni talimatı gözler önüne serdi...

Güncel / 22 Haziran 2018 Cuma 10:23
FETÖ'nün örgüte yeni talimatı

Gazeteci-yazar Fatih Tezcan  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu.

FETÖ'nün örgütüne verdiği yeni talimatı deşifre eden Tezcan bunu takipçileriyle paylaştı.

İşte Tezcan'ın yaptığı o açıklama;

Milleti CHP-HDP İttifakına hazırlıyoruz. Eleştiren AKP'lilere hemen her yerde değişik kelimelerle FETÖ ile yürüyenler kimdi diyoruz, Habur'da davul-zurna olayını, Apo'ya sayın, şehide kelle diyeni, Oslo görüşmelerini, çözüm sürecini hatırlatıyoruz.

FETÖ'nün örgüte talimatı bu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih TezcanHaburFetö Terör Örgütü


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