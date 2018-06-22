FETÖ'nün örgüte yeni talimatı

Fatih Tezcan FETÖ'nün örgüte verdiği yeni talimatı gözler önüne serdi...
Gazeteci-yazar Fatih Tezcan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu.
FETÖ'nün örgütüne verdiği yeni talimatı deşifre eden Tezcan bunu takipçileriyle paylaştı.
İşte Tezcan'ın yaptığı o açıklama;
Milleti CHP-HDP İttifakına hazırlıyoruz. Eleştiren AKP'lilere hemen her yerde değişik kelimelerle FETÖ ile yürüyenler kimdi diyoruz, Habur'da davul-zurna olayını, Apo'ya sayın, şehide kelle diyeni, Oslo görüşmelerini, çözüm sürecini hatırlatıyoruz.
FETÖ'nün örgüte talimatı bu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
“Milleti CHP-HDP İttifakına hazırlıyoruz. Eleştiren AKP'lilere hemen her yerde değişik kelimelerle FETÖ ile yürüyenler kimdi diyoruz, Habur'da davul-zurna olayını, Apo'ya sayın, şehide kelle diyeni, Oslo görüşmelerini, çözüm sürecini hatırlatıyoruz.”— Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 21 Haziran 2018
FETÖ'nün örgüte talimatı bu.