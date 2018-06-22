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Fatih Altaylı Aleyna Tilki için öyle şeyler söyledi ki...

Fatih Altaylı, Aleyna Tilki'yi öve öve bitiremedi...

Televizyon / 22 Haziran 2018 Cuma 09:09
Fatih Altaylı Aleyna Tilki için öyle şeyler söyledi ki...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı son günlerin en çok konuşulan ismi olan genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Aleyna Tilki'yi ilk kez dinlediğini ifade eden Fatih Altaylı genç şarkıcı için 'Dinledim ve hayran kaldım. Gerçekten müthiş bir ses. 18 yaşına yeni bastığına inanamayacağınız kadar olgun bir tarz. Çok çok iyi' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;

İLK KEZ DİNLEDİM, MÜTHİŞ

ADINI duyup duruyordum ama kendisini hiç dinlememiştim.

Ukalalıktan, beğenmemezlikten değil.

Ben eski kafalıyım biraz.

Müzik zevkim de 1980'lerde takılıp kalmış.

Hâlâ o yılların müziklerini dinlerim. Genelde de plaktan.

1990'lardaki pop patlamasıyla bir miktar Türkçe müziğe de ilgi duydum ama fazla da değil.

Bu nedenle olsa gerek, Aleyna Tilki adını duyuyor, haberlerini görüyordum fakat müziğini dinlememiştim.

Geçen gün otomobilde genç bir arkadaşım dinletmese dinleyeceğim de yoktu.

Dinledim ve hayran kaldım.

Gerçekten müthiş bir ses.

18 yaşına yeni bastığına inanamayacağınız kadar olgun bir tarz.

Çok çok iyi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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