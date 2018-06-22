Erdoğan: Erbakan hoca mezardan çıkıp gelse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ilçelerini kapsayan miting programları kapsamında Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkulu bir şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.



KARAMOLLAOĞLU'NA TEPKİ!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin adayına tepki göstererek'' Adalette emniyette attığımız adımlar. Turizmde attığımız adımlar. Şu anda 40 milyon turiste doğru gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırlarsa çalışsınlar turistler geliyor. 79 senede 6 bin yüz km bölünmüş yol yapıldı. Biz 16 senede 20 bin km yol yaptık. Anadolu'ya memlekete gittiğiniz zaman yollar nasıl? Şimdi bir tanesi çıkmış, Yüksek Hızlı Tren istemem, diyor. İnanın rahmetli Erbakan hoca mezardan çıksa ilk defa bunları mezara gömer. Çünkü hayatı yüksek hızlı trenle geçti. Şimdi onun arkasından geldiğini söyleyen diyor ki, niye yüksek hızlı tren olsun, bu göçü artırır diyor. Basmıyor. Bir diğeri köprüye karşı, bir diğeri şehir hastanelerine karşı, buralarda modernite var, burada şifa var, sağlık var. Vatandaşım huzurla tedavi alıyor. 25 havalimanı vardı, şimdi 59 havalimanı var. Uçağa binmeyen kaldı mı? Lüks otobüs fiyatına artık uçağa biniyoruz. Fakir garip olsak uçağa binemezdik. Sırt üstü yatıp uçağı seyrediyordum” dedi.