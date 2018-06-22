Emin Pazarcı: CHP Genel Başkanı sonucu ilan etti bile!

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'nın Sesi'ne verdiği röportajla ilgili konuştu.



Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun henüz seçim olmadan seçimde şaibe olduğunu iddia etmesini, 'Kılıçdaroğlu, yapılmayan seçimi ABD'ye şikayet ettiğine göre, bitti bu iş! CHP Genel Başkanı sonucu ilan etti bile!' sözleriyle değerlendirdi.



Twitter hesabından 'Kılıçdaroğlu, seçim yapılmadan havlu attı...' diyen Pazarcı, 'Amerika'nın Sesi'ne konuştu. Henüz gerçekleşmeyen seçimde 'şaibe olduğunu' iddia etti.

Kılıçdaroğlu, yapılmayan seçimi ABD'ye şikayet ettiğine göre, bitti bu iş! CHP Genel Başkanı sonucu ilan etti bile!' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel