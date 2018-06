Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Gençlere tekme tokat mı gireceksin?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. (Kartal) Buraları bir ilçe haline getiren biziz.' dedi.



Erdoğan, partisince Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



İŞTE NASIL KÜFÜRLER ETTİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ, DİNLEDİNİZ DEĞİL Mİ?



Sağlıkta çekilen çileleri biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? İlacınızı her eczaneden alabiliyor musunuz? Önceden böyle bir durum var mıydı? Bay Kemal SSK'da az çile çektirmedi. Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma. Ne yaptıracaksın? Onu söyle. Proje söyle, Bay Muharrem. Sen ne yaptıracaksın onu söyle. Memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin? Nasıl küfürler ettiğini biliyorsunuz, dinlediniz değil mi?



Şimdi bizim Kartalımızda devlet hastanemiz var mı? Şimdi bir de Anadolu Yakasına şehir hastanemizi yapıyoruz. Anadolu Yakası'nın sağlık sorunu kalmayacak. Şimdi ne diyorlar, biz neden şehir hastanesi yapıyoruz? O zaman neden geliyorsunuz



Bizim bu dönem 2 önemli projemiz var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Kartal'a güzel millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacağız. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi.



İLK İŞ OLARAK EDİRNE'DE DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ



Kardeşlerim bunların terörle ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem ilk iş olarak Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti. Diğerleri ne dedi? Cumhurbaşkanı adayı neden hapishanede duruyor? Bu partinin başka adayı yok muydu ya? Ben milletim seviyorum, milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecek. Allah yar ve yardımcımız olsun, geleceğimiz aydınlık olsun.



İstanbul'a ve Kartal'a yapılanları bilen vatandaşların pazar günü gerçekleştirilecek seçimde kendilerini yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Erdoğan, 'Diğerlerinin İstanbul'la, Kartal'la ilgili yaptıkları ne var? Hiçbir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığında Kartal'ın halinin çok kötü olduğunu, ilçenin kalkınması için gayret gösterildiğini anlatarak, şöyle devam etti:



'Bu gayreti veren bir anlayış var. O da AK Parti. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi, yollarımız var mıydı? Buraları ilçe haline getiren biziz. Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Memnun musunuz, var mı hizmet? Bu sahili de 'Ben yaptım.' der. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı? Biz yaptık. Niye? Benim Kartallı kardeşlerim deniz kenarında, şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları attık. Sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum, belediye hariç. Biz ehiliz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak.'



Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin birçok yerde bir şeyler anlattığını belirterek, İnce'nin ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey olmadığını ifade etti.



'Onun kendine faydası yok ki Kartal'a faydası olsun.' diyen Erdoğan, İnce'nin işlettiği dershanedeki öğretmenlerin bile SSK primini ödemediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devletin memuruyla bakıyorsunuz, aman yarabbi nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz mi? Bunlardan Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bunlara pazar günü Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? İnşallah ben inanıyorum ki benim kardeşlerim, vatandaşlarım pazar günü gereken dersi verecek.' ifadelerini kullandı.



İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesini ise kendisinin değil de genel başkanın açıkladığını dile getiren İnce, şunları kaydetti:



'Seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Tek adam ya her şeyi kendi tasarrufuna alıyor. Martta belediye seçimleri var. Herhalde Bay Kemal belediye başkanı adayı olacak değil. İnanın belediye başkan adaylarıyla ilgili beyannameleri de o açıklar. İstanbul'a geldi, Kağıthane'de konuşuyor. Kağıthane'ye ne diyor? Kağıttepe. Ne oldu? Aldı dersi gitti. Sen adresi bilmiyorsun, İstanbul'un ilçelerini tanımıyorsun, İstanbul sana o dersi vermez mi? Verir.'



'Yerel seçimlerde Kartal'ı geri alacağız'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimle beraber vatandaşlardan alınacak destekle ve icazetle yola devam edeceklerini belirterek, Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde de Kartal Belediyesi'ni tekrar geri alacaklarını söyledi.



Türkiye'yi dört temel şey üzerinde yükselteceklerini söylediklerini, bunları eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Bunlar üzerinde yükseltiyor muyuz? Eğitimde 280 bin derslik yaptık Türkiye'de. 580 bin öğretmen atadık Türkiye'de. Dershanelerde, sınıflarda artık kitaplarımızı ücretsiz olarak bulabiliyor muyuz? Geçmişte biz bu kitapları bulabiliyor muyduk? Kırtasiye dükkanlarının önünde az mı çile çektik. Paramızla kitap bulamıyorduk. Ben zaten teksir kağıtlarıyla okudum. Biz bunu kaldırdık. Ücretsiz kitapları veriyor muyuz? Diyorlar ki 'Ne yaptılar?' Daha ne olacak? Artık yavrularımızın hepsi okullar açılırken kuşe kağıtla hazırlanmış bu kitaplarla hamdolsun geleceğe hazırlanıyor. Bunu biz yaptık. Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. 100'ün üzerinde öğrenci olan okullar da vardı. Şimdi Türkiye'nin ortalaması istisnalar dışında 32 öğrenciye düştü. Bunu başardık.'



Erdoğan, mitinge gelen çocuklara sınıflarında kaç öğrenci olduğunu sorarak, en düşük sınıf mevcudiyetinin 13 olduğunu, bunun aynı zamanda kaliteyi getirdiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenliğe geçmek isteyenlerin hepsini alacağını söylediğini dile getiren Erdoğan, 'İhtiyacın varsa, ihtiyacın kadar alırsın ama ihtiyacın olmayanı alırım dersen, bu sadece palavradır, bu sadece oy toplamanın yalanla istismarıdır. Yalancının mumu, bunların da pazara kadar yanacak. Ama sizlerle pazara değil, mezara kadar beraberiz.' dedi.





