Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yeni sistemi anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu'nun Türkiye ile ilgili F-35 kararı için, “Alternatiflerini de üretiriz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa kendi uçağımızı üretiriz” dedi. Bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'tan döneceğine inandığını da belirten Erdoğan, aksi tutumun Amerika'nın kaybına olacağını savundu.



Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren 3. Havalimanından katıldığı ATV ve A Haber ortak yayınında şu mesajları verdi:



NE FARKIN VAR BOMBALAYANLARDAN



“(Muharrem İnce) ‘Sarayı başına yıkacağım' diyor. Bu saray kimin? Benim mi? Bu saray milletin. Bu sarayı geldiler bombaladılar. Kim bombaladı? FETÖ'cüler. Demek ki sen de o bombalayanlardansın. O çevrede 29 şehidimiz var, yaralılar 36. Ne farkın var senin onlardan?











KANDİL SALT KANDİL DEĞİL, SİNCAR VAR



Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi ‘Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz.Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kandil salt Kandil değil, burada Sincar var. Yine Irak merkezi yönetimiyle de irtibatımız devam ediyor, temenni ederim de onlar bu yükü sırtımızdan alırsa çok daha kolay olacak, İran bu yükü sırtımızdan alırsa yine çok daha kolay olacak.



EN BÜYÜK DİPLOMATİK BAŞARI



Fırat'ın doğusu ve batısında iki operasyon ağımız var. Batısında bu işleri ağırlıklı Rusya ile yürütüyoruz, doğusunda da ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütüyoruz, batıda İran da bizimle birlikte bulunuyor. Afrin'de 12 gözetleme noktasını kontrolümüze aldık, bizde. Aynı şekilde Mümbiç'te de devriye sistemi başladı, zırhlı taşıyıcılarımız bayrağımızla orada. 90 günlük yol haritası başladı, bize verilen söz, PYD ve YPG boşaltacak, oranın gerçek sahibi Araplar oraya yerleşecek. Çünkü oranın yüzde 90-95'i Arap. Afrin, Cerablus, El Bab, bu bölgede 200 bin kişi Türkiye'den döndü, biz onlara yardımcı oluyoruz, okullarında hastanelerinde. Mümbiç'te de yine dönenler olacak, biz onlara da her türlü desteği vereceğiz. Diplomatik olarak en başarılı olduğumuz konu Rusya ile yürüttüğümüz, Putin ile aramızdaki hukuk, başarılı bir süreç var. Yine Amerika ile de yine başarılı bir şekilde sürüyor, İran'la yine bu süreci devam ettiriyoruz. Bu başarılı diplomatik ve operasyonel adımlar aynı kararlılıkla devam edecek.



F-35 ÇIKIŞI: ALTERNATİFİNİ ÜRETİRİZ



Amerika'daki Senato F-35'lerle ilgili bir karar aldı. Nedir, dediler ki böyle böyle, bu sözleşmenin iptali… 800 milyon dolar ödemişiz, uluslararası bir ahlak var, uluslararası bir hukuk var. Ben bu işin onların arzu ettiği gibi olacağını zannetmiyorum ve bunun Sayın Trump'tan döneceğine inanıyorum. Bununla dünya durmuyor. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. İHA, SİHA'nın yanında bir başka dev uçağın üretimini de gerçekleştiriyoruz, 4.5 ton ağırlığında bir uçak, 1.5 ton bomba taşıma özelliğinde, yine insansız. Buraya nasıl geldi. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.







VATANDAŞLIKTA TUTUCU DEĞİLİM



Ben bu noktada tutucu değilim. Vatandaşlık mı istiyor, yapalım, güvenlik soruşturmasını yapalım uygunsa verelim, bundan niye çekinelim. Bu şekilde yüzlerce binlerce kişiyi vatandaş olarak aldık. Bu neyi getiriyor, Türkiye'nin uluslararası camiada gücünü ortaya koyar, kendine güveniyor, kapısını da açıyor diye. 3.5 milyon Suriyeli'yi, 500 bin Irak'lıyı biz çatımız altına almadık mı, aldık. Rusya, güvenli bölge olarak ilan edilecek, bu kuzey Suriye'de olabilir, konutlar yapalım, yerleştirelim, fikir çok iyi dediler, Merkel destek vermeye hazırım dedi, ama hadi adımı atalım dediğimizde olmadı. Türkiye güçlendikçe biz bunları çok daha kolay halledeceğiz.



BUNLARIN UFKU YOK



Belediye başkanlığını CHP'lilerden aldım. Aldığım zaman çöp dağları vardı. Sular akmıyordu, gazeteler maske dağıtıyordu hava kirliliği için. Haliç'ten geçmek mümkün değildi. CHP'nin belediye başkanı olan Ümraniye'de çöplük patlamıştı. 39 vatandaşımız ölmüştü. Bunlar hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyor. Göreve başladığımızda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin metreküp ya da 50 bin aileye doğalgaz dağıtımı vardı. Ben görevden ayrıldığımda bu sayı 1 milyon 200'e çıkmıştı. Benim vatandaşımın banyo yapma imkanı ortadan kalkmıştı. Kimden aldım CHP'den. 2.5 milyar dolar borçla aldım. Biz çevreciyiz. Biz bunlar gibi değiliz. Bunların ufku yok, atacağı adım yok. Bu anlatılanlar boş değil.



BU ZİHNİYETİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL



Bu tabloları gördüğünüz zaman bu zihniyeti kabul etmeniz mümkün değil. Çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun. Çıkıyorsun ‘Samsun'da 8 yaşındaki çocuk bakımsızlıktan öldü.' Asıl ölenler senin döneminde öldü. Onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım. Bütün bunlar Türkiye'de SSK'nın başında olan Kılıçdaroğlu'nun nasıl yolsuzlukları olduğunu gösteriyor. Şehir hastanelerini eleştiriyor, sen bir defa haddini bil ya. Bundan rahatsız oluyor. Bütün anlaşmaları A'dan Z'ye yapıyoruz. Belli bir süreyle bu firmalara hastaneleri yaptırtıyoruz. Biz diyoruz ki yap biz size şu kadar garanti veriyoruz. Bununla işletmesini alıyoruz. Ondan sonra bu hastane süre dolduktan sonra bize kalıyor. Bunların bu işlerden anlama gibi bir şeyi yok.



HABERLERİ YOK



‘Üniversiteleri ücretsiz yapacağım.' Üniversiteler paralı mı? Zaten ücretsiz, harcı biz kaldırdık. Şu anda burs 470 lira, master 940 lira, doktora asgari ücret. Bunların ne yaptığımızdan haberleri de yok. Bu okulların yapımıyla birlikte 75 üniversite varken bu sayı 205 oldu. 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Bunlar ne diyor yakacağız yıkacağız. Bunlar tamamen yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz. Aramızdaki fark bu. ‘Bütün öğretmenleri atayacağım.' Ya dürüst ol yalan söyleme. Ne kadar ihtiyacın varsa o kadar atayacaksın. 580 bin öğretmnen atadık. Bu yıl 20 bin öğretmen daha atanacak. Parayı yönetme kabiliyetini gösteremezsen bütçeyi kaybedersin. İhtiyacın yoksa zorla birilerine iş bulmak için bu adım atılmaz. 20 bin atanacak. Öğretmenlerde kaliteyi arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu öğrencideki kaliteyi de arttıracaktır.”







ERDOĞAN, YENİ SİSTEMİ ANLATTI



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz' diyerek şunları kaydetti:



'Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. '



Erdoğan, 'Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz.' bilgisini vererek, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli.' ifadelerini kullandı.



'Artık durmak bizim için yok, koşacağız, üreteceğiz ve bunu hep birlikte başaracağız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum, bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak, diğer yandan da küresel rekabette, ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak.' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



'Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor.'



'Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir.' ifadelerini kullandı. Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi ‘Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarınıhalinde oluşlarının bilgisini verdi ve onlarıhalinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde deile zaten ortak hareket ediyoruz.Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.saltdeğil, burada Sincar var. Yinemerkezi yönetimiyle de irtibatımız devam ediyor, temenni ederim de onlar bu yükü sırtımızdan alırsa çok daha kolay olacak,bu yükü sırtımızdan alırsa yine çok daha kolay olacak.Fırat'ın doğusu ve batısında iki operasyon ağımız var. Batısında bu işleri ağırlıklıile yürütüyoruz, doğusunda da ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütüyoruz, batıdada bizimle birlikte bulunuyor. Afrin'de 12 gözetleme noktasını kontrolümüze aldık, bizde. Aynı şekilde Mümbiç'te de devriye sistemi başladı, zırhlı taşıyıcılarımız bayrağımızla orada. 90 günlükbaşladı, bize verilen söz, PYD ve YPG boşaltacak, oranın gerçek sahibi Araplar oraya yerleşecek. Çünkü oranın yüzde 90-95'i Arap., Cerablus, El Bab, bu bölgede 200 bin kişi Türkiye'den döndü, biz onlara yardımcı oluyoruz, okullarında hastanelerinde. Mümbiç'te de yine dönenler olacak, biz onlara da her türlü desteği vereceğiz. Diplomatik olarak en başarılı olduğumuz konuile yürüttüğümüz, Putin ile aramızdaki hukuk, başarılı bir süreç var. Yine Amerika ile de yine başarılı bir şekilde sürüyor, İran'la yine bu süreci devam ettiriyoruz. Bu başarılı diplomatik ve operasyonel adımlar aynı kararlılıkla devam edecek.Amerika'daki Senato F-35'lerle ilgili bir karar aldı. Nedir, dediler ki böyle böyle, bu sözleşmenin iptali… 800 milyonödemişiz,bir ahlak var,bir hukuk var. Ben bu işin onların arzu ettiği gibi olacağını zannetmiyorum ve bunun Sayın Trump'tan döneceğine inanıyorum. Bununla dünya durmuyor. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz amasenin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır. Bizolarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. İHA, SİHA'nın yanında bir başka dev uçağın üretimini de gerçekleştiriyoruz, 4.5 ton ağırlığında bir uçak, 1.5 ton bomba taşıma özelliğinde, yine insansız. Buraya nasıl geldi. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.Ben bu noktada tutucu değilim.mı istiyor, yapalım, güvenlik soruşturmasını yapalım uygunsa verelim, bundan niye çekinelim. Bu şekilde yüzlerce binlerce kişiyi vatandaş olarak aldık. Bu neyi getiriyor, Türkiye'nincamiada gücünü ortaya koyar, kendine güveniyor, kapısını da açıyor diye. 3.5 milyon Suriyeli'yi, 500 bin Irak'lıyı biz çatımız altına almadık mı, aldık. Almanya ve Suudi Arabistan'a teklifte bulundum, gelip destek verin, biz bu insanlaraolarak ilan edilecek, bu kuzey Suriye'de olabilir, konutlar yapalım, yerleştirelim, fikir çok iyi dediler, Merkel destek vermeye hazırım dedi, ama hadi adımı atalım dediğimizde olmadı.güçlendikçe biz bunları çok daha kolay halledeceğiz.Belediye başkanlığını CHP'lilerden aldım. Aldığım zaman çöp dağları vardı. Sular akmıyordu, gazeteler maske dağıtıyorduiçin. Haliç'ten geçmek mümkün değildi. CHP'ninolan Ümraniye'de çöplük patlamıştı. 39 vatandaşımız ölmüştü. Bunlar hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyor. Göreve başladığımızda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin metreküp ya da 50 bin aileyedağıtımı vardı. Ben görevden ayrıldığımda bu sayı 1 milyon 200'e çıkmıştı. Benim vatandaşımın banyo yapma imkanı ortadan kalkmıştı. Kimden aldım CHP'den. 2.5borçla aldım. Biz çevreciyiz. Biz bunlar gibi değiliz. Bunların ufku yok, atacağı adım yok. Bu anlatılanlar boş değil.Bu tabloları gördüğünüz zaman bu zihniyeti kabul etmeniz mümkün değil. Çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun. Çıkıyorsun ‘Samsun'da 8 yaşındaki çocuk bakımsızlıktan öldü.' Asıl ölenler senin döneminde öldü. Onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım. Bütün bunlar Türkiye'de SSK'nın başında olan Kılıçdaroğlu'nun nasıl yolsuzlukları olduğunu gösteriyor. Şehir hastanelerini eleştiriyor, sen bir defa haddini bil ya. Bundan rahatsız oluyor. Bütün anlaşmaları A'dan Z'ye yapıyoruz. Belli bir süreyle bu firmalara hastaneleri yaptırtıyoruz. Biz diyoruz ki yap biz size şu kadar garanti veriyoruz. Bununla işletmesini alıyoruz. Ondan sonra busüre dolduktan sonra bize kalıyor. Bunların bu işlerden anlama gibi bir şeyi yok.‘Üniversiteleri ücretsiz yapacağım.' Üniversiteler paralı mı? Zaten ücretsiz, harcı biz kaldırdık. Şu anda burs 470 lira, master 940 lira, doktora. Bunların ne yaptığımızdan haberleri de yok. Bu okulların yapımıyla birlikte 75 üniversite varken bu sayı 205 oldu. 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Bunlar ne diyor yakacağız yıkacağız. Bunlar tamamen yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz. Aramızdaki fark bu. ‘Bütün öğretmenleri atayacağım.' Ya dürüst ol yalan söyleme. Ne kadar ihtiyacın varsa o kadar atayacaksın. 580 bin öğretmnen atadık. Bu yıl 20 bindaha atanacak. Parayı yönetme kabiliyetini gösteremezsen bütçeyi kaybedersin. İhtiyacın yoksa zorla birilerine iş bulmak için bu adım atılmaz. 20 bin atanacak. Öğretmenlerde kaliteyi arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu öğrencideki kaliteyi de arttıracaktır.”Hükümet Sistemini anlatan Erdoğan, 'Hükümet Sistemi'ndesayısını 16'ya indiriyoruz' diyerek şunları kaydetti:'Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı.Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 'Erdoğan, 'Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olansayısını 3'e indiriyoruz.' bilgisini vererek, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Erdoğan, 'Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli.' ifadelerini kullandı.'Artık durmak bizim için yok, koşacağız, üreteceğiz ve bunu hep birlikte başaracağız.' diyenErdoğan, 'Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum, bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak, diğer yandan da küresel rekabette, ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak.' şeklinde konuştu.Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:'Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir, MilliBaşkanlığı,Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor,aynı şekilde,Başkanlığı,ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor.''Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir.' diyenErdoğan, 'Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir.' ifadelerini kullandı.