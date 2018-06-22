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Ahmet Hakan'dan CHP'ye ağır eleştiri!

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin CHP'de genel başkan seçilememesinin nedeni olarak 'delege ağlarını' gösterdi.

Siyaset / 22 Haziran 2018 Cuma 09:16
Ahmet Hakan'dan CHP'ye ağır eleştiri!

CHP cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesinin ardından, CHP'liler İnce'nin etrafında toplandı.

Ahmet Hakan, sahalarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç yakalayamadığı bir havayı yakalayan Muharrem İnce'nin neden genel başkan seçilemediğini sorguladı.

'DELEGE AĞALARI'
Ahmet Hakan, İnce'nin CHP'de genel başkanı seçilememesinin nedeni olarak 'delege ağalarını' gösterdi. Hakan CHP'lilerin kafalarını ellerinin içine alıp düşünmeleri gerektiğini ifade etti.

CHP'lilere 'Hiç merak etmiyor muyuz?' diye seslenen Ahmet Hakan şunları yazdı;

Hiç merak etmiyor muyuz?

Birleştirici söylemiyle, meydan okuyan muhalefetiyle, ateşli nutuklarıyla CHP'nin 40 yılda yapamadığını 40 günde yapan Muharrem İnce, nasıl oldu da CHP kurultaylarında iki kez yenilgiye uğradı?

Hiç merak etmiyor muyuz?

CHP kurultaylarında attığı ateşli nutuklarla, parti yönetimine getirdiği esaslı eleştirilerle tribünleri hop oturtup hop kaldıran Muharrem İnce, nasıl oldu da CHP delegesinden yüz bulamadı?

İşte bu noktada...

Ortaya çok ama çok acı bir gerçek çıkıyor.

Türkiye'yi sallayabilirsin, muhalefete umut olabilirsin, gözle görülür bir fark yaratabilirsin, hatta ve hatta Türkiye'ye başkan olma ihtimalin bile ortaya çıkabilir.

Ancak buna karşılık...

CHP'ye genel başkan olamazsın.

Bütün CHP'lilerin kafalarını ellerinin içine alıp düşünmeleri gereken en esaslı konu budur.

Ve CHP, işte tam da bu nedenle delege ağalığı sisteminden bir an önce kurtulmalıdır.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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