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9 bin 77 öğrenciye devamsızlık müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

Eğitim / 22 Haziran 2018 Cuma 18:29
9 bin 77 öğrenciye devamsızlık müjdesi
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında bütün derslerinde başarılı olup da devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan son sınıf öğrencilerinin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrencilerin başarısız sayıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

'Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.' Kaynak : AA

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