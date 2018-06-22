USD (Alış - Satış) : 4,71 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

16 metrelik kuyuda elektrik akımına kapılan işçi öldü

Elazığ’da temizlemek için indiği 16 metre derinliğindeki kuyuda elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Haziran 2018 Cuma 12:52
16 metrelik kuyuda elektrik akımına kapılan işçi öldü
Video için tıklayın

Olay, merkeze bağlı Şahinkaya köyü Kaynak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet G'ye ait bahçede bulunan 16 metrelik kuyunun temizlenmesi için 61 yaşındaki Günaydın Cankara kuyuya indi. Cankara, dalgıç motoruna elektrik verildiği sırada akıma kapıldı. Bahçe sahibinin çocukları tarafından fark edilen Cankara'nın kurtarılması için sağlık, itfaiye, il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkartılan işçi ambulansa alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Cankara'nın cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaynak : İHA

Fırat Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı