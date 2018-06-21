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Yılmaz Özdil kazandıklarından emin

Yılmaz Özdil, 24 Haziran seçimlerini kazanacaklarını yazdı.

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 09:13
Yılmaz Özdil kazandıklarından emin

Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve meclisi belirlemek için sandığa gidecek.

Kritik seçim öncesi anketler Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederken, muhalifler iddialarını sürdürüyor.

'İMECE DEVAM ETMELİ'

Muhaliflerin bir araya geldiği ittifakı gazlayan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, '24 Haziran çoktan kazandık' diye yazdı.

HDP'den Saadet Partisi'ne övgüler yağdıran Özdil 'Seçimin sonucunu açıklıyorum… Çoktan kazandık.24 Haziran'da yüzde şu alınmış, yüzde bu alınmış, kısmen önemlidir.
Bu toplumsal uzlaşma, bu imece devam ettiği sürece… Birbirimizi kaybetmediğimiz sürece… Bugün, yarın, ilelebet kazandık demektir.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yılmaz ÖzdilSaadet PartisiTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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