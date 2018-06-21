Yeni Zelanda Başbakanı doğum yaptı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ardern 1990 yılında görevdeyken doğum yapan Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından ikinci lider oldu. 37 yaşındaki Başbakan Ardern ve 40 yaşındaki eşi Clarke Gayford'un kızının 3.3 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.



Ardern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Eminim, yeni ebeveynlerin yaşadığı tüm duyguları aşacağız. İyi dileklerin için çok minnettarız. Teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada eşi ve kızıyla birlikte fotoğraf paylaşan Arden 'Hayatımıza hoş geldin. Sabah saat 04.45'te gelen ve 3.31 kg ağırlığında bir kızımız olduğu için çok şanslıyız. Dilekleriniz için teşekkür ederim. Auckland City Hastanesinin harika ekibi sayesinde hepimiz çok iyiyiz' dedi.



Ardern'i kutlayan Yeni Zelanda muhalefet lideri Simon Bridges ise 'Ebeveyn olmak bir sevinç ve ayrıcalıktır, çocuklarımızın sahip olduğumuz tüm mutluluklarla hayatımızı dolduracağından eminiz' dedi.



6 haftalık doğum izni alan Ardern'in başbakanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters üstlenecek. Kaynak : İHA