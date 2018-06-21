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WhatsApp'tan kullanıcılara kötü haber!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan eski iPhone ve Android telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren kötü bir haber geldi. Whatsapp'ın bu telefonlarda her an çalışmayı durduracağını açıklayan şirket, hangi modellerin Whatsapp'tan mahrum kalacağını da duyurdu.

Teknoloji / 21 Haziran 2018 Perşembe 11:37
WhatsApp'tan kullanıcılara kötü haber!

Şirketin web sitesinde açıklama yayınlayan bir WhatsApp sözcüsü, WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için Android 4.0 ve üzeri, iOS 7 ve üzeri ya da Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemi ile çalışan cihazlara geçiş yapmaları gerekiyor.

Yani eski bir iPhone veya Android telefon kullanıyorsanız Whatsapp'tan her an mahrum kalabilirsiniz.

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