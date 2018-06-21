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Terör örgütü PKK destekçisi Alman vekilin Türkiye'ye girişi engellendi

PKK'ya verdiği siyasi destekle bilinen milletvekili Andrej Hunko’nun Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Dünya / 21 Haziran 2018 Perşembe 22:06
Terör örgütü PKK destekçisi Alman vekilin Türkiye'ye girişi engellendi

Terör örgütü PKK'ya verdiği siyasi destekle bilinen Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun, Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Sol Partiden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Viyana'dan Türkiye'ye gitmek isteyen Hunko, Türkiye'ye giriş izni verilmeyeceği bilgisinin gelmesinin ardından uçaktan indi.

Hunko, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimleri AGİT seçim gözlemcisi olarak izlemek üzere havalimanına gittiğini belirterek, ''Türkiye'nin AGİT Temsilcisi Büyükelçi, toplantıda Türkiye'ye girmemin engelleneceği bilgisini vermiş. O esnada ben Viyana'da kalkışa hazır olan uçaktaydım. Hemen uçaktan indim. 2011 yılından bu yana Alman parlamentosu üyesi olarak Türkiye'deki seçimleri izlemiştim.'' ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, Almanya'daki PKK yasağının kaldırılması için girişimlerde bulunmuştu.

Hunko daha önce de PKK paçavrasıyla fotoğraf çektirerek örgüte olan siyasi desteğini açıkça belli etmişti.

Kaynak : AA

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