USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı

Bursa’da erkek arkadaşından ayrılan genç kız sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 14:09
Sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı
Video için tıklayın

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir birlikte olan Melisa K. (23) ile E.Y. bir kafede buluştu. Burada tartışmaya başlayan sevgililer iddiaya göre ayrılmaya karar verdi. Masadan kalkan E.Y. asansöre doğru gittiği sırada Melisa K. çantasından çıkardığı bıçakla kendini bıçaklamaya başladı.



Karnına defalarca bıçak saplayan genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç kız ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaynak : İHA

Genç KızPolisTahkikatAğır Yaralı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı