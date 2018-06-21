USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengi parçalandı

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

Siyaset / 21 Haziran 2018 Perşembe 13:36
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengi parçalandı
Video için tıklayın

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın” diyerek tepki gösterdiler. Kaynak : İHA

ŞehitŞehit YakınlarıPiyadeCenazeSözleşmeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı