Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengi parçalandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.



Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın” diyerek tepki gösterdiler. Kaynak : İHA