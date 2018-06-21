Sedat Peker 'suç işlemeye tahrik' davasında beraat etti

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Peker ile avukatı katıldı.



Kimlik tespiti yapılan sanık Peker, konuyla ilgili savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, 15 Temmuz 2017'de, şehitlik ziyaretinde konuştuğunu belirterek, 'Ben bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, devleti ola ki ortadan kaldırırlarsa artık kendilerinin de güvence altında olamayacaklarını söyledim. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki darbe yapmaya kalkışmasınlar.' diye konuştu.



Söylediği sözlerin arkasında olduğunu, vatan hainlerini ikaz etmek istediğini dile getiren Peker, beraat talebinde bulundu.



FETÖ mağduru olduğunu öne süren Peker, 'Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı. Ölüm listesinde ismim vardı. Bu dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmektedir ve o dosyada mağdur sıfatım vardır. Ben yine de bu sözleri şahsımın çektiği sıkıntı ya da kişisel husumet nedeniyle söylemedim. Bu sözlerimi özellikle hero tişörtünün üzerimizde meydana getirdiği güçlü oldukları algı yönetimine tepki olarak söyledim.' dedi.



Peker'in avukatı Ersan Barkın da müvekkilinin beraatini talep etti.



Mahkeme, sanık Peker'in üzerine atılı eylem suç oluşturmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.



- İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in 16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığında düzenlenen şehitleri anma programına katılan kişilere hitaben bir konuşma yaptığı belirtilmişti.



İddianamede, Peker'in konuşmasında suç işlemeye tahrik suçunu işlediği iddiasıyla çeşitli suç duyuruları yapıldığı, bu kapsamda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.



Soruşturma sonunda Peker'in, 'suç işlemeye tahrik' suçunu işlediği kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, Peker'in, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Kaynak : AA