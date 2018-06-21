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Portakal algı operasyonuna devam ediyor

Hükümeti eleştirmek için hiç bir fısratı kaçımayan Fox haber sunucusu Fatih Portakal son sürat algı operasyonlarına devam ediyor.

Televizyon / 21 Haziran 2018 Perşembe 11:10
Portakal algı operasyonuna devam ediyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye sürekli muhalefet olan Portakal yine bir provokasyona imza attı.

Portakal bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet Kıraathanesi Projesi hakkında eleştirilerde bulundu.

Portakal sözde bir markette konuştuğu gençle aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

Markette bir gençle konuştum. İş arıyormuş. “Oy verecek misin?” diye sordum. “Evet, kıraathane demeyenlerden birine vereceğim,” diyerek yanıtladı. Bu kıraathane vaadi hiç olmadı! Özellikle de gençlerin yana yakıla iş aradığı bu ülkede.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ak PartiCumhurbaşkanıFatih PortakalKıraathaneRecep Tayyip Erdoğan


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