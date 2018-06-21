Polis memurundan serçeye, 'hayata döndüren dokunuş'

Ayniye Mahallesi'nde uçarken bir binanın duvarına çarpan serçe düştü.



Serçenin yerde hareketsiz kaldığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selçuk Kösesakal, kuşa bir süre masajı yaptı.



Masajının ardından kuş yeniden hareketlenerek uçtu.



Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, görevli polis memuru Kösesakal'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.



Kaynak : AA