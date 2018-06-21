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Öğrenciler bursluluk sınavına yoğun katılım gösterdi

KKTC Liseleri’ndeki son sınıf ve mezun öğrencilere hem yüksek oranda burs olanakları hem de yurt dışında okuma fırsatı sunuluyor.

Eğitim / 21 Haziran 2018 Perşembe 09:59
Öğrenciler bursluluk sınavına yoğun katılım gösterdi

Sınava giren aday öğrencilere yüzde 75 burs imkanı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2. Burs Sıralama Sınavı, yoğun talep nedeniyle, 20 Haziran Çarşamba günü KAÜ Eğitim Binası'nda yeniden gerçekleşti. Saat 11.00'da başlayan sınava giren tüm öğrencilere, “KKTC Yükseköğretim'de Fırsat Eşitliği” yaklaşımıyla yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre ise yüzde yüze kadar, 7 yıl kesintisiz burs imkanı sunuldu. Kazanılan bursların yurt dışında ki okullarda da geçerli olduğu açıklandı. Sınav sonucunda yüzde yüz burs almaya hak kazanan öğrencilerin, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabileceği kaydedildi.

Yurt dışında eğitim imkanı

KAÜ' nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) yurt dışı kampus imkanlarından faydalanan KAÜ öğrencileri, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye'deki kampuslarda eğitim fırsatından da yararlanabilecek ve eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebilecek.

KAÜ' nün YÖK - YÖDAK onaylı; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu akademik birimlerinde burs imkanı sağlanıyor. Kaynak : İHA

Yurt DışıHukuk FakültesiİngiltereEğitim FakültesiSiyasal Bilgiler Fakültesi


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