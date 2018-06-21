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Muharrem İnce'den polis memuruna küfür

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir polis memuru ile yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada olay oldu. İnce söz konusu görüşmede polise ağır küfürler ediyor.

Siyaset / 21 Haziran 2018 Perşembe 12:52
Muharrem İnce'den polis memuruna küfür
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir polis memuruna küfür ettiği telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarf ediyor.

KORUMASI MİSAFİRHANEYE ALINMIYOR

İddiaya göre olay şu şekilde gerçekleşiyor; Muharrem İnce'nin Koruması Polis Memuru Halil, Meclis'in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor ve yer istiyor. Ancak Meclis Polisi olmadığı, yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'den görevlendirildiği için resepsiyon görevlisinin amirlerinden onay alması gerekiyor.

AĞIR KÜFÜRLER EDİYOR

Bu arada koruma, Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor. Bunun üzerine İnce, resepsiyon görevlisini arıyor ve aralarında İnce'nin küfürler savurduğu görüşme gerçekleşiyor. İnce polis memuruna A..na S..rım senin gibi ağır küfürler ediyor.

CumhurbaşkanıMuharrem İnce


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