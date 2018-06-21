Muharrem İnce'den polis memuruna ağır hakaret!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir polis memuruna küfür ettiği telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.



Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarf ediyor.



KORUMASI MİSAFİRHANEYE ALINMIYOR



İddiaya göre olay şu şekilde gerçekleşiyor; Muharrem İnce'nin Koruması Polis Memuru Halil, Meclis'in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor ve yer istiyor. Ancak Meclis Polisi olmadığı, yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'den görevlendirildiği için resepsiyon görevlisinin amirlerinden onay alması gerekiyor.



AĞIR KÜFÜRLER EDİYOR



Bu arada koruma, Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor. Bunun üzerine İnce, resepsiyon görevlisini arıyor ve aralarında İnce'nin küfürler savurduğu görüşme gerçekleşiyor. İnce polis memuruna A..na S..rım senin gibi ağır küfürler ediyor.