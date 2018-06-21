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Müge Anlı ile Tatlı Sert... Leyla ile ilgili şoke eden telefon: Leyla elimizde, başınız sağ olsun

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayın sırasında babaya gelen şoke eden telefon: Leyla elimizde, başınız sağ olsun.

Televizyon / 21 Haziran 2018 Perşembe 12:40
Müge Anlı ile Tatlı Sert... Leyla ile ilgili şoke eden telefon: Leyla elimizde, başınız sağ olsun
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Ağrı'da kaybolan kız çocuğu Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Leyla ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yayın sırasında babaya bir telefon geldi.

Leyla'nın amcası Yusuf Bey, canlı yayında o telefonla ilgili konuştu.

Özel numaradan arayan bir kadının kısık sesle konuştuğunu belirten Amca, 'Leyla elimizde, başınız sağ olsun demiş' açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Müge Anlı ile stüdyoda bulunanlar şoke oldu.

Leyla'nın amcası, 'İnanmıyoruz bu numaraya. Özel numara çok arıyordu ama konuşmuyorlardı, bu kez konuştular' diye konuştu.



Müge Anlı ile Tatlı Sert... Ağrı'da kaybolan kız çocuğu Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi!
Müge Anlı Leyla'nın son görüntüsünü yayınlandı! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Müge Anlı İle Tatlı SertKız ÇocuğuMüge Anlı


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