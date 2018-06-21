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Motosikletlinin şovu ölümle bitiyordu

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe’de motosikletli, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yanlama denilen hareketi yaparak ilerleyince kaza yaptı. Sürücü yara almadan kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 09:45
Motosikletlinin şovu ölümle bitiyordu
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Kaza, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli genç, ıslak zeminden faydalanarak tehlikeli bir şova imza atmak istedi. Yanlama diye tabir edilen hareketi yaparak ilerleyen genç, motosikletinin hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet devrilince genç de yere savruldu. Motosikletli kazadan yara almadan kurtulurken, arkadaşı da o anları kaydedip tepki gösterdi. Kaza anı kask kamerasına yansıdı. Kaynak : İHA

Beşiktaş


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