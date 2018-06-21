Kaza, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli genç, ıslak zeminden faydalanarak tehlikeli bir şova imza atmak istedi. Yanlama diye tabir edilen hareketi yaparak ilerleyen genç, motosikletinin hakimiyetini kaybetti.



Motosiklet devrilince genç de yere savruldu. Motosikletli kazadan yara almadan kurtulurken, arkadaşı da o anları kaydedip tepki gösterdi. Kaza anı kask kamerasına yansıdı. Kaynak : İHA