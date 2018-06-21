Melih Gökçek tweetlerinin silinmesi tepki gösterdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin son günlerde ortaya çıkan ses kaydında, İnce polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarf ediyor.



Kayıt sosyal medyada hızla yayılırken, Melih Gökçek'in bu kayıtlarla ilgili paylaşımının Twitter tarafından silinmesi dikkat çekti.



'KİMLER NE İÇİN MÜDAHALE EDİYOR?'



Melih Gökçek tweetlerinin silinmesine sosyal medyadan tepki gösterirken 'AŞAĞIDAKİ TWİTİ ÜÇ KEZ ATTIM. ÜÇÜNDE DE ANİDEN TWİTER HESABINDAN SİLİNDİ... ŞOK OLDUM. KİMLER NEYE, NE İÇİN MÜDAHALE EDİYOR?' notunu düştü.







İŞTE O TWEET







Kaynak : Beyaz Gazete Özel