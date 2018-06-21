Melih Gökçek'ten tarihi çağrı: Küskünlük yok, kızgınlık yok!

Beyaz Tv'de Latif Şimşek'in sunduğu Dinamit programına canlı yayın konuğu olan Melih Gökçek yine çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



Türkiye 24 Haziran seçimlerine gidiyor. 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere sayılı günler kala Melih Gökçek'ten tarihi bir çağrı geldi. Gökçek, Türk milletinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkması çağrısında bulunurken “Türkiye'nin istikbali için, çocuğunuzun istikbali için… Allah rızası için bazı şeylere nefsimizin üstüne çıkaralım. Hesapları sonraya bırakalım.” diye konuştu.



Gökçek şu ifadeleri kullandı;



KÜSKÜNLÜK YOK, KIZGINLIK YOK



Küskünlük kızgınlık yok. Bunun geriye dönüşü yok. Tek maçlık bir iş bu yani final. Kırgınlık, küskünlük, kızgınlık yok herkes bunu unutacak. Ben belediye başkanlığından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla istifa etmiş birisiyim. Kırgınlık olursa ben de olması lazım.



NEFİSLER BİR KENARA İTİLMELİ



Ama ben nasıl kızabilirim. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil dünyadaki tüm mazlumların lideri. Nerede mazlum varsa o el atıyor. Biz bu Recep Tayyip Erdoğan'a kızgınlığımız yada kırgınlığımız dolayısıyla karşı çıkarsak, biz bunu cezalandıralım dersek ne olacak. Nefisler bir kenara itilecek.

Ben bütün Türkiye'deki sağduyulu vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Kırgınlık ve kızgınlık yok. Üst üste yıllardır seçiyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ı. 10 sefer size bir şey yaptı da hoşunuza gitmeye bir şey oldu da hemen sen git mi diyeceksiniz. Yaptığı iyilikleri düşünün.



OLURKEN İYİYDİ DE…



Ben Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kaç defa belediye başkanı seçildim. Olurken iyiydi, olmazken kötü mü olacak? Hoşunuza gitmeye bir şey oldu diye bundan dolayı küsmeyin. Yanlış yapmayın.



DAVAM İÇİN MÜHRÜ BASACAĞIM



Adaylarınızı beğenmemiş olabilirsiniz. Ben Çankaya'da oy kullanacağım. O listede bulunan milletvekillerinden bir tanesi benim bu partiden belediye başkanlığımdan gitmem için kendini yırttı. Ama gideceğim davam için yine mührümü vuracağım. Hesapları sonraya bırakacağız.



TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİ İÇİN…



Türkiye'nin istikbali için, çocuğunuzun istikbali için… Allah rızası için bazı şeylere nefsimizin üstüne çıkaralım.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel