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Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin oylarını nerede kullanacakları belli oldu.

Siyaset / 21 Haziran 2018 Perşembe 10:11
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti liderlerinin nerede oy kullanacakları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da oyunu İzmir'de Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda kullanacak. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını ise parti genel merkezinde takip edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oyunu Ankara'da kullanacak. Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek. Ardından seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise memleketi Yalova'da Saffet Çam Ortaokulunda oyunu kullanacak. İnce daha sonra Ankara'ya gelerek seçim sonuçlarını takip edecek.

AKŞENER VE PERİNÇEK İSTANBUL'DA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise oyunu İstanbul'da kullanacak adaylar arasında yer alıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise Ankara'da Çankaya Lisesinde oyunu kullanacak.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören'de sandığa gidecek.

Kaynak : İHA

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