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Leyla hakkında korkunç iddia

Müge Anlı'ya bağlanan bir izleyici Leyla'yı amcasının satmış olabileceğini söyledi.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 12:01
Leyla hakkında korkunç iddia
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Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 7 gündür köpekler ve jandarma ekipleri tarafından aranmasına rağmen bir türlü bulunamadı.

ATV'de yayın yapan Müge Anlı da konuya kayıtsız kalmazken, ekranlarda Leyla'yı aramaya başladı.

'AMCASI SATMIŞ OLABİLİR'

Müge Anlı'nın sunduğu programa telefonla katılan bir izleyicinin iddiaları ise kan dondurdu.

İsmini vermeyen izleyici Ağrı'da dönen dedikoduları canlı yayında anlatırken 'Birincisi amcası Musa'nın tefecilere borcu var, borcunu ödeyemiyor çocuğu onlara satıyor deniliyor. İkincisi eltisiyle kadının arası hiç iyi değilmiş. Ne yaptıysa eltisi yapmıştır gibi şeyler söyleniyor' diye konuştu.

BABA YALANLADI

İzleyecinin bu iddialarını o sırada canlı yayında olan baba yalanlandı. Baba, amca Musa'nın durumunun iyi olduğunu kimseye borcu olmadığını söyledi. Eşinin ise kimseyle sorunu olmadığını belirtti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

JandarmaMüge AnlıBezirhane


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