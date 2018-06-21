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Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli değil

FOX TV'de canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP’deki genel başkanlık görevini bırakma niyetinin olmadığını açık açık söyledi.

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 00:46
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli değil
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Siyasi hayatı boyunca 9 seçim kaybeden ve en büyük rakibi Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstererek Genel Başkanlık koltuğunu perçinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'Genel Başkanlığı bırakmak için bir tarih belirlediniz mi?' şeklindeki soruya da özel bir tarih olmadığını, yeni genel başkan adaylarını çıkarmanın her şeyden önce kendi görevi olduğunu, bu genel başkan adaylarının yeri zamanı geldiğinde yarışabilmesi gerektiğini, kurultayın seçmediği bir kişiyi de kendisinin tayin etmesinin demokrasiyle bağdaşmayacağını söyledi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluGenel Başkan


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