İstanbul'da 'Paris rüzgarı' esecek

Fransız çağdaş sanatını ve kültürel çeşitliliğini İstanbul'daki sanatseverlere tanıtmayı amaçlayan 'PAR-IS-TANBUL', başladı.



Fransa'da 1982'de başlatılan ve her yıl 21 Haziran'da gerçekleşen Müzik Festivali, 2016'da da Bomontiada'da düzenlendi. Bu etkinlikten yola çıkılarak İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Bomontiada iş birliğiyle düzenlenen ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festival; erişilebilirlik, beraberlik, çeşitlilik ve kardeşlik ilkelerini benimsetmeyi, aynı zamanda sosyal ve kültürel buluşmalar için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.



Fransız kültürünün farklı yönlerini disiplinler arası programıyla kurgulayan festival, Paris'in küçük bir parçasını İstanbul'a taşıyacak.



DJ Herve Carvalho ve Guido Minisky'nin kurduğu 'Acid Arab', Pierrot Casanova, Nicolas Borne ve Cezayirli klavyeci Kenzi Bourras'tan oluşan grubun konseriyle başlayan festivalde, bu akşam Abdul & The Gang sahne alacak.



'France eMotion-Canlandırılan yolculuk' sergisi, yarın açılacak. Sergide 'Uçan Büfe' performansı yer alacak.Katılımcıların dahil olduğu bu enstalasyonda, büfe uçacak ve yiyecekler yendikçe büfe kaybolacak. Sergi ile ilgili Fransız kültürel mirasına farklı bir bakış açısı getirmek için 4 farklı kıtadan 4 yabancı fotoğrafçı David Schaillol (ABD), Edu Monteiro (Brezilya), Lourdes Segade (İspanya) ve Ishola Akpo (Benin) seçildi. Serginin yaratıcıları Julie Cheng ve Thomas Pons, basit ve herkes tarafından erişilebilir orijinal bir gerçeklik uygulaması sayesinde görselleri hareketlendirerek, bu projeye dijital bir boyut kazandıracak.



Sergi, kültürel alanlar ve etkinliklerle ilgili sanatsal ve dijital biçimde iletişimde bulunmayı, Fransız kültürel mirasına yeni ve modern bir bakış açısı getirmeyi, Fransız kültürel mirasının zenginliğini Türkiye'de tanıtmayı ve dinamik dijital yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor.



Fransa ve dünyanın dört bir yanında verdikleri kült konserleriyle 50'den fazla ülkede ve büyük festivallerde sahne alan NoJazz, yarın gece Bomontiada avlu sahnesinde konser verecek.



Açık hava sineması



Festival kapsamındaki açık hava sinemasında, 25 Haziran'da 'Derinlik Sarhoşluğu' (Luc Besson, 1988), 26 Haziran'da 'Protesto' (Matthieu Kassovitz, 1996), 27 Haziran'da 'Amelie' (Jean-Pierre Jeunet, 2001), 28 Haziran'da 'Artist' (Michel Hazanavicius, 2011) seyirciyle buluşacak.



Festival döneminde Bomontiada'da restoranlar özel lezzet sunumları yapacak, 29-30 Haziran'da Gastronomi Marketi'nde katılımcılar Fransız Gastronomisi ile birlikte farklı lezzetleri tecrübe etme fırsatı bulacak. Bomontiada Avlu'da kurulumu yapılacak stantlarda ekmek, peynir, tatlı, kruvasan, sandviç ile festivale özel lezzetler yer alacak. Etkinlik kapsamında, çocuk ve büyükler için çeşitli hikayeler ve edebi metinler okunacak.



Geçen yılki festivale 3 bin kişi katılmıştı. Kaynak : AA