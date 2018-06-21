İnanılmaz kazalar kamerada

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Polis kameralarına yansıyan kazalardan ilki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir öğrenci servisi, kavşaktan dönüş yapacağı sırada arkasından gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu diğer araçla birlikte kaldırıma çıkarak durabildi.



İkinci kaza ise, geçtiğimiz aylarda merkez Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen ve biranda harekat eden midibüse bir yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.



Diğer kazalarda ise bir kamyonet başka bir araca çarparken, başka bir yerdeki kazada bir kamyonet kaldırıma çıkarak ağaca çarpıp devrildi. Yine bir kazada ise otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.



Kameralara yansıyan son kaza da Bahçelievler Mahallesi Çifte Fırınlar mevkiinde meydana geldi. Yol ortasında duran hafif ticari araca karşıdan hızla gelen bir araç çarptı. Kazaların genelde sürücü hatalarından kaynaklandığını belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi. Kaynak : İHA