Göl ve göletlere 5 milyon yavru balık bırakılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, göl ve göletlerin balıklandırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Fakıbaba, Bakanlık olarak su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi”ni yürüttüklerini dile getirdi. Proje kapsamında Bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon adet yavru sazan balığı üretildiği bilgisini veren Fakıbaba, 'Anadolumuzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibariyle başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız. Bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla birlikte son 10 yılda 55 milyon sazan, kalkan, çipura, levrek, yayın, İçel ve Karadeniz alabalığı yavrusu deniz, göl ve göletlerle bırakılmış olacak' ifadelerini kullandı.



AV ZAMANI VE YER YASAKLARINA UYULMASINI İSTEDİ



Fakıbaba, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğuna dikkat çekerek, tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.



Bakan Fakıbaba, yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.



Kaynak : İHA