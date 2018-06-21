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FLAŞ! Ünlü şarkıcıya kurşun yağmuru..

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanının sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şarkıcı Hacer Tülü ile mekan sahibi Mehmet Ali Sürensoy hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 10:21
FLAŞ! Ünlü şarkıcıya kurşun yağmuru..
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Olay, Bodrum'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğle mekanı ölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesinde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı'nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rast gele ateş açmaya başladı.



Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy'un yanı sıra sanatçısı Hacer Tülü (40), Servet K. (52), Cesur A. (40), Kaan M. (23) ve Onur S'ye isabet etti. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile sanatçısı Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan diğer k kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak : İHA

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