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Devlet Bahçeli: Haddini bil İnce! Adamın dişini sökerler

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ATV-A Haber ortak yayınında ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.

Güncel / 20 Haziran 2018 Çarşamba 23:42
Devlet Bahçeli: Haddini bil İnce! Adamın dişini sökerler
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin Metin Temel Paşa'yla ilgili 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerine de sert yanıt verdi; 'Adamın dişini sökerler'

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

TÜRKİYE FARKINA VARDI

(F-35 açıklaması) Önce bu uçakları vereceklerini söylüyorlar, teslimi sırasında farklı davranış içerisinde bulunuyorlar. 'Efendim Trump buna ne der'... Ne derse desin. Türkiye bunların önceden farkına vardı ve kendi milli silahını yapmak gibi hayırlı bir teşebbüse girdi.

'(Cumhur İttifakı) Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir.'

TALEBİMİZ OLMAYACAK

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'MHP, bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmamıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız.'

SEÇİMİ ERDOĞAN KAZANIR

Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Bu emeğin bir karşılığı olması lazım. Millet bunu takdir eder. Milletimiz, bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinde yarar vardır diyerek oy verecekleri kanaatindeyim.

APOLETİ SÖKECEKMİŞ ADAMIN DİŞİNİ SÖKERLER

Halkın huzuruna çıkıp şov yapmak başka bisiklete binmek başka bu başka bir şey. Adamın dişini dökerler haddini herkes bilsin. 

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