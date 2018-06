'Demirel Müzesi'ni 4 yılda 220 bin kişi ziyaret etti

Doğduğu İslamköy'de 26 Ekim 2014 günü açılan müzede Demirel'in başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği materyaller iki bölümde ziyaret edilebiliyor. Müzeye gelenler, Demirel'in siyasi hayatında yaptıkları icraatların yanında Türk siyasi tarihine ait önemli belgeleri de inceleme şansı yakalıyor. Yılın her günü ziyarete açık olan müzede 6 milyon 400 bin civarında materyal sergileniyor.



Müze Müdürü Osman Siviloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 17 bin metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı alanda bulunan Süleyman Demirel Külliyesi'nde yer aldığını söyledi.



Müzenin topluma verilmek istenen 2 mesajdan dolayı İslamköy'de yapıldığını ifade eden Siviloğlu, şöyle konuştu:



'Rahmetli Demirel devlet memurluğuna Ankara'da başladı. Ölünceye kadar 6 milyon 400 bin dolayında materyal biriktirmiş. Ankara'da çeşitli yerlerde bunları depolamış, koruyup kollamış. Burası da yapılınca materyaller burada sergilenmeye başlandı. Demirel, 1949 yıllarında göreve başladı. 1950 yılları başında Türkiye nasıl bir devletti? Nesi vardı? Nesi yoktu? Bu müze onu anlatıyor. 1950'den itibaren bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir gelişme ve değişim gösterdi? Onu gösterebilmek için yapılmış bir müze. Müzemizin verdiği ikinci mesaj ise Demirellerin doğdukları, büyüdükleri ev. Baba ocağı. O da müzeye dönüştürüldü. O müze ev, orijinal baba evi, köy evi. Kerpiçten yapılmış bir ev. Müzemiz o müze ev aracılığıyla şöyle bir mesaj veriyor: Türkiye Cumhuriyeti eğer demokratik sistemle yönetilmeseydi böyle bir köyden, kerpiç evde dünyaya gelip başbakan, cumhurbaşkanı olması mümkün değildi.'



Siviloğlu, 17 Haziran 2015'te vefat eden Demirel'in müzenin yapım aşamasında incelemelerde bulunduğu, müze oluşturulurken Demirel'in onay ve taleplerinin dikkate alındığını dile getirdi.



Müzenin objeleri sergilemek dışında bir felsefesi olduğuna dikkati çeken Siviloğlu, 'Müzede Türkiye'nin çatlamış topraklardan bugün nasıl yeşile döndüğünü, okuma oranlarının düşük durumdan bugün yüzde 95'lere nasıl geldiğini, karanlıktan aydınlığa nasıl geçtiğini, bu refah düzeyine nasıl ulaştığını anlatmaktadır.' diye konuştu.



- 9 kubbe, 9. Cumhurbaşkanını simgeliyor



Müzede Demirel'in icraatlarını gösteren belgelerin de sergilendiğini aktararak yapının mimarisinde bulunan 9 kubbenin 9. Cumhurbaşkanını ifade ettiğini vurguladı.



Siviloğlu, şunları söyledi:



'Müzedeki 6 milyon 400 bin dolayında materyalden 8 bini Demirel'e yurt içi ve yurt dışında hediye edilen eşyalar. Onlar sergileniyor. 4 bin kadar tablo hediye edilmiş. Onların bir kısmı sergileniyor. 126 bin fotoğraf biriktirmiş. O fotoğraflar duvarlarda asılı. Onlar Türkiye'nin değişimini ve gelişimini anlatıyor. 6 bin kadar teyp ve video kaset biriktirmiş. Onlarla araştırmacılara sözlü ve görüntülü destek sağlanmaktadır. 550 kadar giyim kuşam malzemesi var. 3 önemli koleksiyon daha var müzemizde. Süleyman Demirel'in özel kütüphanesi. 46 bin kitap biriktirmiş. Onlar kütüphanede hazır durumda ve okuyuculara, araştırmacılara sunuluyor. 42 bin Türkçe ve yabancı dillerde dergi ile gazetelerden oluşan yayınlarımız var. Klasörler koleksiyonu var. Sayın Demirel, yıllarca doküman ve belge biriktirmiş. 10 bin klasör içerisinde tasnif edilmiş 6 milyon belge mevcut. Gazete kupürleri, makaleler, konuşma metinleri, kendisine gelen şikayet ve dilek mektupları, toplantı tutanakları var.'



- Ziyaretçilerden duygu yüklü mesajlar



Türkiye'nin her tarafından müzeyi görmek için gelenler olduğuna dikkati çeken Siviloğlu, ziyaretçilerin anı defterine duygu yüklü mesajlar yazdığını kaydetti.



Siviloğlu, 'Müzemizi açıldığından bu yana 220 bin kişi gezmiş durumda. Bu sayı çok önemli bir sayıdır. Gelen misafirlerimiz hayran kalıyor müzeye. Müzemiz 365 gün açık.' dedi. Kaynak : AA