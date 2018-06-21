Çok sert Muharrem İnce çıkışı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfetmesi gündeme bomba gibi düştü.



İnce'ye toplumun her kesiminden çok yoğun eleştiriler geldi.



BU ADAM MI CUMHURBAŞKANI OLACAK ÜLKEYE?



Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da İnce'nin polis memuruna yaptıkları karşısında bu adam mı cumhurbaşkanı olacak ülkeye? diye sordu.



'Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurarken milletvekilliğini de kaybedecek, dokunulmazlığını yitirecek' diyen Emin Pazarcı, ondan sonra önüne geleni tehdit edip, küfürler savursun, bakalım yapabilecek mi? Amiyane tabiri ile yemez! ifadelerini kullandı.



ANA AVRAT SÖVÜLSE BİLE KOŞA KOŞA İNCE'YE OY VERECEK İNSANLAR VAR



Pazarcı 'Bunca rezaletten sonra halen Muharrem İnce güzellemeleri yapan insanları görünce anladım ki yüzlerine tükürülse, tekmelenip tokatlansa, ana avrat sövülse bile koşa koşa İnce'ye oy verecek insanlar var bu ülkede. Mazoşistler sarmış dört bir yanımızı' diyerek tepkisini dile getirdi.



Özür diliyorum, ama yazmak zorundayım...

"İl oğlu it, senin ağzına sıçacağım, döverim lan seni, eşşoğlu eşşek."

Daha bir sürü iğrenç ifade...

Bunlar CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı M. İnce'nin bir polis memuruna telefonda söylediği sözler.

Bu adam mı Cumhurbaşkanı olacak ülkeye? — emin pazarcı (@eminpazarci) 21 Haziran 2018

Az kaldı, az...

Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurarken milletvekilliğini de kaybedecek, dokunulmazlığını yitirecek.

Ondan sonra önüne geleni tehdit edip, küfürler savursun, bakalım yapabilecek mi?

Amiyane tabiri ile yemez! — emin pazarcı (@eminpazarci) 21 Haziran 2018