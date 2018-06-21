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CHP'li seçmen CHP'ye saydırdı: Midemi bulandırıyor

Akit TV'nin sokak röportajında CHP'li bir seçmen CHP'ye saydırdı: Bunlar benim midemi bulandırıyor.

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 11:28
CHP'li seçmen CHP'ye saydırdı: Midemi bulandırıyor
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Akit TV'nin sokak röportajında CHP'li seçmen İbrahim Bey CHP'ye saydırdı.

Oy vermeye gitmeyeceğini söyleyen İbrahim Bey, "Yine Erdoğan kazanacak. Erdoğan bizi hep yeniyor" dedi.

"Ben Atatürkçüyüm. Atatürk teröristlerle birlikte olmamış. Geçen Muharrem İnce Atatürk'ün generaline hakaret ediyor, gidiyor Demirtaş'ı cezaevinden çıkarmak istiyor. Bunlar benim midemi bulandırıyor. Onlara kalsa Öcalan'ı da çıkaracaklar. Soğudum ben CHP'den. Bu Atatürk'ün CHP'si değil, bunlar Atatürk'ü de kullanıyorlar. İğreniyorum artık" şeklinde konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

AtatürkMuharrem İnce


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