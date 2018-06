Bahçeli’den ikinci tur çıkışı: Çaresizliklerinin ispatı

MHP Lideri, “Büyük Çukurova” temasıyla İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde özetle şunları kaydetti:



BU SEÇİMLER BAŞKA



“Bu defaki seçimler başkadır. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar boş durmuyorlar. Türkiye'nin büyümesinden endişe edenler vazgeçmiyorlar. Çok şükür karanlık çevrelerin tekerine çomak sokuyor, iç ve dış fesat odaklarının ezberini bozuyor, uykularını kaçırıyorsunuz. Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde. Alayı birden ülkemize parmak sallıyor. Şimdi bizim karşımızda iki seçenek vardır. Ya hep birlikte olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız. Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız.



İTTİFAK İSTİKLALİN NAMUSU







Ülkemize yönelen tehditler her geçen gün artarken vatanımızın elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamazdık. Milli birlik ve beraberlik hissiyatını uyandırmamız zorunluydu. Ülkemizin terör örgütleri tarafından çepeçevre sarıldığı bir ortamda görevden kaçamazdık. Nitekim sistem krizinin önüne geçmek için ortak akılda buluştuk. Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur. Kuvvetler ayrımı güçlenecek, Yasama-Yürütme-Yargı arasında var olan gerilimler, gelgitler, gevşeklikler bitecektir. Amacımız budur, arayışımız budur, arzumuz da budur. Kaosa umut bağlayan müflis ve müfteri siyaset bezirgânları kaybedecek, inşallah Türkiye'nin önü kapanmamak üzere açılacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır.



İFTİRALARININ ALTINDA KALACAKLAR







Partimizin sırtından kurban kesmeye çalışan MHP hasımları ise bir kez daha hezimete uğrayacaklardır. Ektikleri rüzgârı fırtına olarak biçeceklerdir. Attıkları iftiraların altında kalacaklardır. Algı oyunlarının, alçak siyaset operasyonlarının acı sonuçlarına katlanacaklardır. Kimliksizler, köksüzler yıllardır partimizin çöküşünü görmek için el ovuşturdular. Bizler de her defasında onları hayal kırıklığı ve hüsranla tanıştırmaktan büyük bir haz ve zevk duyduk. Türk düşmanlarının 24 Haziran'da da aynı acıyı tadacaklarından şüphem yoktur. Bunlar, Adana'nın tabiriyle söylersek, mahallenin gıranlarıdır. Bizim ittifakımızın mayası sağlamdır helaldir.



ÇARESİZLİKLERİNİN İSPATI







Şu işe bakar mısınız, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır. Zillet ittifakında buluşanlar ilkeden yoksun, ülküden bihaberdir. Bunlar istikbalini Pensilvanya'ya bağlamış, iradelerini Türkiye hasımlarına ipotek ettirmişlerdir. CHP'nin adayı İnce'nin mitingleri HDP flamalarıyla dolup taşıyor. CHP'li sözcüler, İnce'nin seçilmesi halinde PKK'lı Demirtaş'ın başkan yardımcısı olabileceğini ifade ediyorlar. CHP, İP, HDP aynı çuvala giriyor, aynı çukura düşüyor.



İKİNCİ TUR RÜYASI



İP, HDP'ye karşı sempatik ve müspettir. CHP, HDP'yi kanatları altına almış, PKK'yla verkaça girmiştir. Hepsi bir araya gelip terörist Demirtaş'ı himaye etmeye kalkmışlardır. Edirne cezaevine yaptıkları ziyaretler bunu göstermektedir. PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılması için yanıp tutuşmaları bu yüzdendir. Bu beş benzemezi bir araya getiren nedir? Bunların ikinci tur rüyaları hüsranla sonuçlanacak, 24 Haziran akşamı tepe taklak olacaklardır. 24 Haziran'dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM'de MHP, yürütmenin başında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.”