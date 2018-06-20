Türkiye, 24 Haziran'da bir kez daha sandık başına gidiyor. 24 Haziran'daki seçimler, 16 Nisan halk oylamasıyla hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ilk seçimleri olacak. Seçmen, sandıkta cumhurbaşkanı adaylarının ve milletvekili adaylarının bulunduğu 2 ayrı pusulaya mühür basacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları, Türkiye ve dünya kamuoyuna Anadolu Ajansı tarafından aktarılacak.



Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, yaptığı açıklamada, AA'nın son 6 seçim ve bir halk oylamasını sandıkların sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasından kısa süre sonra abonelerine ve kamuoyuna duyurduğunu, sandık başı sonuçlarda Anadolu Ajansının yüzde 100 doğruluk yakaladığını belirtti.



Anadolu Ajansının 24 Haziran'daki seçimlerde de sonuçları kamuoyuna duyurabilmek için hazırlıklarını tamamladığını aktaran Kazancı, şunları söyledi:



'Verileri, sayım-döküm işlemleri yapıldıktan sonra hazırlanan ve tüm parti temsilcileri tarafından imzalanan tutanaklardan alıyor, hiç bekletmeden kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Yaklaşık 50 milyon seçmenin oy kullandığı bir seçimi bu kadar hızlı ve yüzde 100 doğrulukla servis ediyor olmamız, uluslar arası haber ajansı birlikleri tarafından da takdirle karşılanmış ve ödüllendirilmiştir. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin milli haber ajansı olmasının yanında artık küresel bir etkinliğe de kavuşmuş, dünyanın en güvenilir haber ajanslarından biri konumuna yükselmiştir. AA'nın eriştiği bu seviye, hiç kuşkusuz ülkemiz ve milletimiz için gurur kaynağıdır.'







'AA yazılım ekibi kısa sürede testleri tamamladı'



AA'da seçim yazılımı ve sistemi kurma konusunda artık uzmanlaşmış bir ekip bulunduğunu belirten Kazancı, bunun neticesi son 6 seçim sonuçlarının, yazılımsal veya sistemsel herhangi bir arıza yaşanmadan hatasız bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti. Kazancı, şöyle konuştu:



'AA seçim sistemi her seferinde seçimin türüne göre yeniden revize edilmekte ve seçim öncesi birçok sanal ve saha testleri yapılarak sonuçların abonelere sağlıklı bir şekilde gittiğinden emin olunmaktadır.



24 Haziran seçimlerinde diğer seçimlerden farklı olarak; ilk defa iki ayrı seçim bir arada yapılacak, ilk defa partiler ittifak yapabilecek ve ilk defa engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar kullanılacak. Bu nedenle partilerin aldıkları oy ve kazandıkları milletvekili sayılarını hesaplama yöntemleri değişmiştir. AA tüm bu değişiklikleri kendi seçim sistemine çok kısa sürede yansıtmış ve yeni sisteme hazır hale getirmiştir.'







'Mesnetsiz iddia ve yakışıksız iftiralar...'



Kazancı, Anadolu Ajansının bütün çalışmalarını uluslar arası düzeyde, evrensel kurallar çerçevesinde yaptığını ifade ederek, bu çerçevede seçim yayınlarının da kusursuz gerçekleştirildiğini bildirdi.



AA'nın bir taraf değil sadece 'izleyen, kaydeden, en hızlı, tarafsız ve güvenilir şekilde aktaran' olduğunun altını çizen Kazancı, şöyle devam etti:



'Anadolu Ajansının sınırları aşarak küresel bir ajans kimliği kazanması, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri tarafsız ve güvenilir şekilde aktarması kuşkusuz bazılarını rahatsız ediyor. Mesnetsiz iddia ve yakışıksız iftiralar Anadolu Ajansının doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Bu kapsamda, seçimlerin abonelere ve kamuoyuna aktarılmasında da Anadolu Ajansı bir taraf değildir; sadece izleyen, kaydeden, en hızlı, tarafsız ve güvenilir şekilde aktaran medyadır. 'Anadolu Ajansının hızlı veri açıklamasının seçim sonuçlarını değiştirdiği' iddiası, eğer sayım-döküm işlemini bilmiyor olmaktan kaynaklanmıyorsa, art niyet ve hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır.



Sandıkta arzu edilen sonucu elde edemeyenlerin, doğru analiz yapmak yerine, Türkiye'nin küresel ölçekteki iftihar vesilesi bir kuruma iftira atmaları kabul edilemez. Bilindiği gibi, sandıklar açılıp oy sayım ve döküm işlemleri yapıldıktan sonra, sonuçları içeren bir tutanak, sandık başındaki tüm parti görevlileri tarafından onaylanır ve imzalanır. Bu tutanak sandığın bulunduğu binada herkesin ulaşıp inceleyebileceği bir yere asılır. Anadolu Ajansı muhabirleri bu sonuçları alarak merkeze ulaştırır. Sonuçlar Anadolu Ajansının kendi hazırladığı programa girilerek, üzerinde hiçbir işlem yapılmadan ve hiç bekletilmeden abonelere ve kamuoyuna duyurulur.'



'İşimizi en iyi şekilde yapmanın hassasiyeti içindeyiz'



Yüksek Seçim Kuruluna ulaşan verilerle Anadolu Ajansının yayımladığı verilerin aynı olduğunu vurgulayan Kazancı, 'Bugüne kadar ne Anadolu Ajansına ne de yargıya, 'AA'nın yayınladığı veri ile tutanaktaki veri farklı' şeklinde bir itiraz ya da şikayet ulaşmamıştır. Anadolu Ajansını itham edenler bugüne kadar ortaya tek bir delil, verilerde tek bir çelişki koyamamıştır. Anadolu Ajansı bu milletin bir kurumudur. Milletin kurumuna ve onun fedakar çalışanlarına pervasızca saldırmak, ahlaki sorun olduğu kadar haksızlıktır, vicdansızlıktır' ifadelerini kullandı.



Gerçeklerin tarafsız şekilde açıklanmasından rahatsızlık duyanların her zaman olacağını belirten Kazancı, Anadolu Ajansının haksız itham ve iftiralara itibar etmeden işini, sadece işini yapacağını söyledi. Kazancı, şunları kaydetti:



'Biz işimizi yapıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın hassasiyeti içindeyiz. 24 Haziran seçimlerinde de bütün çalışanlarımızla, fedakarane şekilde işimizi en iyi şekilde yapacağız. Anadolu Ajansını, kuruluş felsefesi doğrultusunda 'Türkiye'nin Sesi' konumuna yükselttik. Dünyanın en iyi haber ajanslarından biri olduk. Hedefimiz dünyada ilk 3 arasında olmak. Bunu başarmak için de daha azimli, daha kararlı, elbette güvenden asla taviz vermeden daha hızlı olacağız. Duyulmak isteneni, görülmek isteneni değil, olanı aktarmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.' Kaynak : AA