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Akşener'den çirkin 24 Haziran iftirası

Akşener’in iddiasına yanıt gecikmedi. Erdoğan’ın damadı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından dava açacağını söyleyerek Akşener'e yanıt verdi.

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 21:49
Akşener'den çirkin 24 Haziran iftirası

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru yöneltti.

“DAMADINIZ ANADOLU AJANSI'NA '24 HAZİRAN SEÇİM AKŞAMI…”

Akşener, “Sayın Erdoğan, damadınız Anadolu Ajansı'na ‘24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?” diye sordu.



AKŞENER'E YANIT ALBAYRAK'TAN GELDİ: DAVA AÇIYORUM

Akşener'in bu iddiasına yanıt gecikmedi.

Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadelerle yanıt verdi:

“Millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım.”


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