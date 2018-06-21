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8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

İstanbul Sultanbeyli’de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan B.Ü. hakkında 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 13:45
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Sultanbeyli'de 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur R.G'nin annesinin söylemesi üzerine alışveriş için Sultanbeyli'de oturdukları mahallede bulunan bir markete gittiği, marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen mağdur R.G'nin yanına market çalışanı B.Ü'nün motosikletle geldiği anlatıldı.

'KİMSEYE ANLATMA SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Şüpheli B.Ü.'nün mağdur R.G.'ye bir şey vereceğini söyleyerek oturduğu apartmandaki dairesine götürdüğünün belirtildiği iddianamede, şüphelinin küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu, ardından da 'bunu kimseye anlatma seni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiği kaydedildi.

İddianamede, R.G.'nin olayın ardından evine giderek olanları annesine anlattığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği vurgulanırken, B.Ü.'nün, 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit' ve 'çocuğa karşı hürriyeti tahdit' suçlarından 12 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Kaynak : İHA

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