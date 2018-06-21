3 PKK’lı silahlarıyla beni bekliyordu

Şanlıurfa Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Olayın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda AK Partili milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ile aynı aileden Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar hayatını kaybetti.



HAKARETLER ETTİLER AMA...



PKK yandaşlarının saldırısı sonucu ağabeyini kaybeden Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, olayın perde arkasını anlattı: Ben Suruç'ta kapı kapı geziyorum. O günde pasajı ziyaret ediyorduk. Olayın yaşandığı pasajda bize o kadar hakaretler ettiler ki olaylar büyümesin, tahrik olmasın diye sesimizi çıkarmadık. Sürekli tehditler alıyordum Kandil'den. O gün 3 silahlı adam hazırdı. Bizim bölgede olduğumuz bildikleri için her şeyi planladılar. Çünkü HDP-PKK kalesini kaybediyordu. Halk hizmet almaya başlamıştı. PKK bunu sindiremedi.



PKK BENİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ



“Pervin Buldan olaylardan birkaç gün önce Suruç'taydı. Yaptıkları toplantıda benim için ‘hesap soracağız' demiş. Olayın bir numaralı planlayıcısı HDP adayı İsmail Kaplan'dır. 25 yıldır gençleri Suruç'tan Kandil'e götürüyordu. Murat Karayılan da yaptığı açıklamada ‘İbrahim Halil hedefimizdir. Hesap soracağız' diyerek planlarını açıkça deşifre

etmiştir. Kaynak : Akşam