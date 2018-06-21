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Sıcak Haber : Tarihi an! 3.Havalimanına ilk iniş!..

3. Havalimanı tarihi iniş öncesi havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ilk inişi gerçekleştireceği Türkiye’nin en önemli dev projelerinden olan 3. Havalimanın son durumu havadan görüntülendi.

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 17:31
3. Havalimanı tarihi iniş öncesi havadan görüntülendi
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Yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Havalimanına ilk inişi bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Tarihi iniş için havalimanında son hazırlıklar da tamamlandı. Tarihi iniş öncesi yapılan son hazırlıklar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kulenin bitmesine az kaldığı ve işçilerin karınca gibi çalışmaya devam ettiği görülüyor. Ana terminal binasının ise büyük oranda tamamlandığı dikkat çekiyor. Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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