USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,49 - 5,50

18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Selen Sarı’dan 9 gündür haber alınamıyor. Her yerde aranan Selen için emniyet ekipleri seferber oldu.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 09:41
18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Selen Sarı (18) geçen hafta Çarşamba günü saat 11 gibi evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi tüm aramalarına rağmen Selen'e ulaşamayınca durumu emniyete bildirdi.

1 ay sonra düğünlerinin olduğunu belirten baba Tarık Sarı, kızının korkmasına gerek olmadığını, iyi olduğunu bilmek istediklerini söyledi.

En son evinin önünden lacivert bir arabayla uzaklaştığı belirtilen genç kızın ailesi, görenlerin insanlık namına 155 polis imdat ya da 0 535 309 43 85 nolu telefon numaralarını aramalarını istedi.

Emniyet güçlerinin genç kızı aramaya devam ettiği öğrenildi.

 
Kaynak : İHA

Genç KızPolis İmdatPolis EkipleriYeniceköyGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı