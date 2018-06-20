USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,49 - 5,50

Yurtdışı oyları Ankara'ya geldi!

Yurtdışında toplam 60 ülkede yaşayan seçmenlerin kullandığı oylar Türkiye’ye getirildi.

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 21:44
Yurtdışı oyları Ankara'ya geldi!
Video için tıklayın

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için 7 Haziran tarihinde başlayan oy verme işlemi 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye’de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını, mahalledeki sandık sonuç tutanağının, Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci siyasi partilere eş zamanlı gönderdiklerini belirtti.

Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676’si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul’daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da Ankara Esenboğa Havaalanı’na getirildi.

Oylar ATO Congresium’a ulaştırılacak. Kaynak : İHA

Sadi GüvenYurt DışıCumhurbaşkanıMilletvekiliYüksek Seçim Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı