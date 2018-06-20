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Yazlıkçının tercihi mobil ev

Karmod, tüketiciler tarafından yazlık amaçlı ev kullanımları için mobil evin tercih edildiğini açıkladı.

Ekonomi / 20 Haziran 2018 Çarşamba 14:02
Yazlıkçının tercihi mobil ev

Hazır ev üreticisi Karmod, yazlık amaçlı ev kullanımları için tüketicilerce mobil evin tercih edildiğini duyurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın her şeyiyle hazır ürettiği mobil evlerin sevk edildikleri yerde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, tüketicinin 10 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olabildiği mobil evin, özellikle usta sorunu yaşanan bölgeler için ideal çözüm sunduğunu bildirdi.

Müşteri beklentilerini de göz önünde bulundurarak hazırladıkları mobil evleri standart olarak 21 metrekare ile birleşimli 84 metrekareyi bulan planlarda ürettiklerini belirten Yüceer, şunları kaydetti:

'Mobil evlerimizi uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip yeni nesil konteyner modelimizle üretiyoruz. Müşterilerimiz için ürünün çok sayıda cazip yönü var. Bunlardan en önemlisi siparişle beraber ortalama 5 ila 10 günlük termin aralığında evi kullanıma hazır sevk edebiliyoruz. Özellikle usta sorunu yaşanan bölgelerimiz için çok ideal ev çözümü sunuyoruz. En küçük planımızda iki oda, mutfak alanı, banyo-tuvalet ünite içerisine ergonomik olarak yerleştirilmiş durumda. 3x7, 3x9, 3x12 ve 3x14 metre modellerimiz tek parça olarak sevk ediliyor. Daha çok odalı büyük plan tercihleri için yerinde birleştirme yaparak teslim ediyoruz.

Müşterimiz tüm tesisatlarıyla hazır olan evi, bulunduğu yerdeki ana elektrik ve su şebekelerine bağlantılarını yaparak hemen kullanmaya başlayabilir. Elektrik bulunmayan bölge kullanımları için ürüne rüzgar veya güneş enerjisi üreten solar paneller kullanılarak enerji sağlanabilir. Mobil evlerimizin çatısında 12,5 cm yüksek izolasyon sunan sandviç panel sistem kullanılmakta olup müşteri tercihlerine göre ekstra çatı örtüsü yapılmaktadır.' Kaynak : AA

Güneş Enerjisi


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