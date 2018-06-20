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TSK'dan Münbiç hattında yeni devriye!

TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Yaşam / 20 Haziran 2018 Çarşamba 22:01
TSK'dan Münbiç hattında yeni devriye!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Genelkurmay Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi. Kaynak : AA

Türk Silahlı KuvvetleriSosyal Paylaşım SitesiFırat Kalkanı


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