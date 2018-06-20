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Trump'tan flaş karar! İmzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmaması için bir şeyler imzalayacağını söyledi.

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 20:39
Trump'tan flaş karar! İmzayı attı

Göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına neden olan "sıfır hoşgörü" politikası nedeniyle tepkiler çığ gibi büyürken, ABD Başkanı Donald Trump, olumlu bir adım attı. Beyaz Saray’da kabine toplantısında konuşan Trump, hem Meksika sınırındaki güvenliği iyileştirmek hem de aileleri bir arada tutmaya yardımcı olmak için kısa bir sürede harekete geçeceğini belirtti.

ABD için güvenliği sağlamak istediğini söyleyen Trump, konu ile ilgili bir şeyler imzalayacağını söyleyerek, "Önleyici bir şeyler yapacağım ve bunun tasarı ile uyumlu olacağına eminim" dedi.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, göçmen sorununun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının yarın oylamaya sunulacağını bildirdi.

ABD’nin First Lady’si Melania Trump da ülkeye yasa dışı giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili tepkisini göstermiş "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak : İHA

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