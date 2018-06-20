PKK’nın son umudu Muharrem

Terörün kaynağında yok etme stratejisinde ilk adımı Fırat Kalkanıyla atan Türkiye, savunmadan taarruza geçti. Önce El Bab'a kadar DEAŞ sınırlarımızdan temizlendi. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile PKK'nın bölgedeki uzun yıllara dayanan varlığı ortadan kaldırıldı. Güneyimizdeki terör koridoru planına vurulan darbe bununla da kalmadı. Ankara'nın yürüttüğü diplomasi sonuç verdi, PKK'lıların Münbiç'ten çıkarılması planı hayata geçti. Bir taraftan da Kandil operasyonu yürüten Türkiye, darbeyi ‘içeriden' yedi. Mehmetçik, Kandil'e bayrak dikip 30 yıllık terör yuvasını dağıtmak için mücadele ederken muhalefeti karşısında buldu.



İNCE PKK'YA SAHİP ÇIKTI



Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TSK'nın aylardır sürdürdüğü operasyonlar sonucu Kandil'e dayanmasıyla ayağa kalktı. PKK'ya kalkan ittifakında liderliği CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce üstlendi. “Afrin'e girmeyelim” diyen CHP, Kandil'e girilmesine de karşı çıktı. İnce, “Orada terörist kalmadı, niye giriyoruz” diyerek Kandil'e göz kırptı. İnce Kandil'e ilk mesajı aslında adaylığı açıklanır açıklanmaz göndermişti. Seçim çalışmalarına başladığında ilk işi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek oldu. Ardından parti sözcüleri, “İnce seçildiğinde yardımcılarından biri Selahhattin Demirtaş olacak” diyerek kirli planı ilan etti. CHP'nin attığı bu adımlar karşılıksız kalmadı. Afrin'de bozguna uğrayan, Münbiç'ten çekilmek zorunda kalan, K. Irak'taki inlerini bir bir kaybeden PKK, Muharrem İnce'ye sarıldı. İyice köşeye sıkışan terör örgütünün tek umudu, İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi. Eli kanlı terör örgütünün elebaşılarından Murat Karayılan, CHP, Saadet ve İP'i HDP ile birlikte hareket etmeye çağırdı. “24 Haziran son şansımız” dedi.



MEHMETÇİK YOLUNA DEVAM EDİYOR



Muharrem İnce başta olmak üzere muhalefetin PKK'ya kalkan olup Kandil harekatının durdurulmasını istemesi, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını etkilemedi. Bölgede 30 km. derinliğe inip kalıcı üs bölgeleri oluşturan Mehmetçik, Kandil'deki ana terör yuvasını dağıtmak için gün sayıyor. Bir taraftan da elebaşılara yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak örgütün üst düzey yöneticilerinden birinin daha öldürüldüğü açıklandı. Terör örgütü de elebaşılarından birinin hava harekatında öldüğünü doğruladı.



CHP DEMİRTAŞ'TA KARARLI



Muharrem İnce'nin cezaevinde Demirtaş'la ne görüştüğü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in geçen hafta yaptığı açıklamayla deşifre olmuştu. Özel, İnce'nin seçilirse Demirtaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edeceğini duyurmuştu. CHP, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 50 vatandaşımızın vahşice katledildiği sokak olaylarının azmettiricisi Demirtaş'a yardımcılık teklif etmekte kararlı. Bu kararlılığı son olarak, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ilan etti. Barzani'nin haber ajansı Rudaw'a konuşan Tekin, “24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları durumunda cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin ‘mutlaka Kürt olacağını' söyleyerek Demirtaş'ı işaret etti. Tekin, “Kimse tereddüt etmesin. Sayın İnce'nin de dediği gibi mutlaka ve mutlaka bir başkan yardımcısı Kürt olacak” diye konuştu. Kaynak : Güneş