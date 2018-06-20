Münbiçliler'de Türk askeri sevinci

Türkiye sayesinde Münbiç'in de terörden arındırılacak olmasının mutluluğunu yaşayan Şanlıurfa'daki Münbiçli sığınmacılar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesindeki vatandaşlarından sonra kendileri için de eve dönüş umudu doğmasının sevinci içerisinde.



Ailesinin 5 ferdiyle terör örgütü DEAŞ'ın Münbiç'i işgalinin ardından Türkiye'ye sığınan Hasan Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı sonrası büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.



Münbiç'in coğrafi konum olarak Halep ve Rakka arasında kritik bir bölgede bulunduğunu vurgulayan Süleyman, ayrıca kent yakınlardaki Tişrin Barajı'nda kontrolün sağlanmasıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesindeki enerji ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceğine dikkati çekti.



Süleyman, Türk askeri Münbiç'te güvenliği sağladığı zaman insanların geri döneceğini belirterek, 'Şu anda Münbiç çok önemlidir. Türklerin Münbiç'e girmesi, çok sayıda Suriyeli için oranın güvenli liman olmasını sağlar. Suriye'nin içinden de çok sayıda insan Münbiç'e sığınabilir. Münbiç merkezi bir yerdir. Orada Türkmenler, Araplar, Kürtler, Çerkezler ve Araplar tarih boyunca birlikte yaşamıştır.' diye konuştu.



- 'Türk ordusunun Münbiç'e girmesi çok önemli'



Ferdi Mahmut da Türk askerinin istikrarlı bir şekilde Münbiç'te ilerleyeceğine inandığını dile getirdi.



Münbiç halkının da Türk askerine destek verdiğini vurgulayan Mahmut, şunları kaydetti:



'Şu anda Münbiç'e yollar açık, inşallah Türk ordusu girecek. Haberleri dinliyoruz, görüyoruz. Oradaki insanlar çok sevindiler hatta bunun bir göstergesi olarak, geleneğimiz gereği pirinç ve şeker dağıtıldı. Oradaki insanların terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtulması için Türk ordusunun Münbiç'e girmesi çok önemlidir. İnşallah çok yakın bir günde orada huzur sağlanacak. Ramazan Bayramı'ndan yeni çıktık, oradaki insanlar ikinci bir bayrama girecek. Türkiye ordusuyla Münbiç'te başarılı olursa, inşallah bu sene Müslümanlar için üç bayram olacak, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kurtuluş bayramı. Ümidimiz var.'



Mustafa Halil ise Türkiye'nin, Suriye'nin kuzey kesiminde ülkesinin istikrarı için önemli çalışmalar yaptığını söyledi.



Türk askerinin müdahale ettiği noktalarda huzurun hakim olduğunu vurgulayan Halil, 'İnşallah Münbiç'te ticaret çok gelişecek. İnsanlar huzur bulacak, güzel bir yaşama kavuşacak. Biz daha rahat olacağız. İnsanların maddi durumu daha iyi olacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında bunu gördük. İnşallah devamı da gelecektir.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA