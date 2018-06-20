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Muharrem İnce'nin sevimli görünme çabası

Geçtiğimiz gün bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesiyle tepki çeken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Çorlu'daki mitinginde çocukları kullanarak sevimli görünme çabasına girdi.

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 14:39
Muharrem İnce'nin sevimli görünme çabası
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu olmuştu.

İnce o haberi unutturmak için bugünkü mitinginde çocukları kullanarak sevimli görünme çabasına girdi.

Çorlu'da konuşan İnce, önce bir çocuktan kendisine gelen mektubu okudu ardından da sahneye kendisine çiçek veren bir çocuk çıkartıldı. Kız çocuğu, İnce ile konuşmadan sahneden ayrıldı.



Muharrem İnce'nin sevimli görünme çabası
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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıMuharrem İnce


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