Muharrem İnce'nin sevimli görünme çabası

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu olmuştu.



İnce o haberi unutturmak için bugünkü mitinginde çocukları kullanarak sevimli görünme çabasına girdi.



Çorlu'da konuşan İnce, önce bir çocuktan kendisine gelen mektubu okudu ardından da sahneye kendisine çiçek veren bir çocuk çıkartıldı. Kız çocuğu, İnce ile konuşmadan sahneden ayrıldı.